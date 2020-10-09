В Дагестане массово отравились дети

Эксперты устанавливают причину инцидента, но пока что не могут говорить о чем-либо наверняка.
Роспотребнадзор предположил, что могло стать причиной массового отравления детей в Дагестане. По предварительным данным, всему виной – некачественные продукты, но эту версию предстоит проверить, пишет РИА Новости.
«По предварительным результатам эпидемиологического расследования, одной из возможных причин групповой заболеваемости ОКИ могли послужить некачественные пищевые продукты»,
— говорится в сообщении.
Напоминаем, что в Махачкале госпитализировали 42 ребенка, у которых диагностировали острую кишечную инфекцию. Среди них – дошкольники, а также дети, которые не посещают детский сад. СК РФ уже возбудил уголовное дело, сотрудники правоохранительных органов занимаются выяснением обстоятельств инцидента.
Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в одной из школ Василеостровского района заподозрили массовое отравление.