В Дагестане массово отравились дети

Эксперты устанавливают причину инцидента, но пока что не могут говорить о чем-либо наверняка.

Роспотребнадзор предположил, что могло стать причиной массового отравления детей в Дагестане. По предварительным данным, всему виной – некачественные продукты, но эту версию предстоит проверить, пишет РИА Новости.

«По предварительным результатам эпидемиологического расследования, одной из возможных причин групповой заболеваемости ОКИ могли послужить некачественные пищевые продукты»,

— говорится в сообщении.

Напоминаем, что в Махачкале госпитализировали 42 ребенка, у которых диагностировали острую кишечную инфекцию. Среди них – дошкольники, а также дети, которые не посещают детский сад. СК РФ уже возбудил уголовное дело, сотрудники правоохранительных органов занимаются выяснением обстоятельств инцидента.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в одной из школ Василеостровского района заподозрили массовое отравление.