В одной из школ Василеостровского района заподозрили массовое отравление

У учеников школы №15 в Василеостровском районе Петербурга разболелись животы, появилась рвота и поднялась темпратура. Родители обратились в поликлинику, ее заведующая решила разобраться в случившемся.

Чтобы «посмотреть, в каком состоянии вся эта история» в учебное заведение отправилась заведующая школьно-дошкольным отделением Надежда Герцек, сообщили «Фонтанке» в детском поликлиническом отделении №1, которое входит в состав Городской поликлиники №4.

«Были жалобы из 15-й школы — штуки 3–4. Доктора ушли на эти вызовы, но пока не вернулись, — цитирует издание сотрудников медицинского учреждения. — Более достоверная информация будет завтра, когда врачи посмотрят детей и поставят диагнозы. Может, так с ОРВИ совпало или это действительно было вызвано гастроэнтеритом».

Также сообщается о высокой активности родительских чатов и планах направить жалобу в администрацию Василеостровского района и прокуратуру. Тем временем, директор школы №15 Анна Бухарова считает, что говорить об отравлении пока рано. В учебном заведении отказываются давать какие-либо другие комментарии без постановки диагноза. Организацией питания в Василеостровском районе занимается АО «Фирма «Флоридан».