Путин пообещал реакцию на все обращения, поступившие во время пресс-конференции

Путин пообещал реакцию на все обращения, поступившие во время пресс-конференции
Пресс-конференция Владимира Путина. Фото: скриншот

Президент России Владимир Путин хочет продолжить практику того, чтобы на все обращения от граждан была получена реакция, в том числе от волонтеров и общественников.

С этой мысли Владимир Путин начал свое обращение в ходе большой пресс-конференции президента, которая проходит в четверг, 17 декабря.

Президент подчеркнул, что для него подобные мероприятия не являются формальными.

«Поток сообщений о том, что происходит в стране, не прекращается», — заметил Владимир Путин и добавил, что он намерен призвать волонтеров и общественников к тому, чтобы на все обращения, поступившие во время пресс-конференции, поступила реакция.

Отметим, что в этом году пресс-конференция Владимира Путина проходит в новом формате. Сам президент выходит на связь из Ново-Огарево, журналисты федеральных и иностранных СМИ находятся в Москве, региональные журналисты также подключаются к конференции по видеосвязи.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
владимир путин волонтеры обращения пресс-конференция Россия


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Президент ждет падения реальных доходов россиян на 3%
Путин оценил, насколько плохим был 2020 год
Путин пообещал реакцию на все обращения, поступившие во время пресс-конференции
Владимир Путин начал ежегодную пресс-конференцию
Суд отправил в колонию 30 петербуржцев за неуплату алиментов
В Петербурге скончался заслуженный врач страны Владимир Линьков
В Петербурге задержали подозреваемого в организации притонов
Сбербанк и ВТБ планируют заменить до 50% пластиковых карт на цифровые