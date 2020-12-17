Путин: сроки временного проживания мигрантов в России продлили до лета

Путин: сроки временного проживания мигрантов в России продлили до лета
Пресс-конференция Владимира Путина. Фото: скриншот

Президент РФ Владимир Путин в ходе своей большой пресс-конференции заявил о продлении сроков временного проживания иностранных граждан на территории страны.

По словам главы государства, власти продлили сроки временного проживания мигрантов до 15 июня следующего года. Отмечается, что это было сделано в связи с пандемией коронавирусной инфекции.

Большая пресс-конференция президента проходит в четверг, 17 декабря. В связи с пандемией российский лидер отвечает на вопросы из своего кабинета, журналисты федеральных и иностранных изданий разместились в Центре международной торговли в Москве.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Путин оценил, насколько плохим был 2020 год. Отвечая на вопрос журналиста, глава государства заявил, что уходящий год принес и плюсы и минусы, но главной проблемой года была пандемия коронавирусной инфекции.

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