Путин оценил, насколько плохим был 2020 год

Путин оценил, насколько плохим был 2020 год
Владимир Путин проводит свою ежегодную пресс-конференцию.

Российский президент Владимир Путин проводит свою ежегодную пресс-конференцию. Первый вопрос, который ему задали в ходе мероприятия, был с просьбой оценить, насколько плохим был 2020 год.

Отвечая на вопрос журналиста, глава государства заявил, что уходящий год принес и плюсы и минусы, но главной проблемой года была пандемия коронавирусной инфекции. Путин подчеркнул, что COVID-19, конечно же, затронул не только Россию, но и весь мир.

Президент обратил внимание на то, что при всем огромном количестве проблем, с которыми столкнулась страна, Россия справилась с ними лучше многих государств.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в этом году пресс-конференция Путина проходит в необычном формате. Глава государства отвечает вопросы из своего кабинета.

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