Владимир Путин начал ежегодную пресс-конференцию

Владимир Путин начал ежегодную пресс-конференцию
Президент России Владимир Путин. Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин начал свою ежегодную пресс-конференцию. В этом году она проходит в необычном формате. Глава государства отвечает вопросы из своего кабинета.

Пандемия коронавируса внесла коррективы в большую пресс-конференцию с Владимиром Путиным. Президент отвечает на вопросы из своего кабинета, журналисты федеральных и иностранных изданий разместились в Центре международной торговли в Москве. Журналисты из регионов выходят в эфир по видеосвязи.

В этом году «Прямая линия» с президентом была отменена из-за коронавируса, а потому ее элементы решили включить в пресс-конференцию. Задавать вопросы президенту смогут и обычные россияне. Сделать это граждане могут не по телефонной линии, как в предыдущие годы, а через сайт пресс-конференции и специальное мобильное приложение.

Следить за пресс-конференцией можно, в том числе на «Первом канале» и телеканалах «Россия 1» и «Россия 24».

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