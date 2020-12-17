Путин прокомментировал ситуацию с журналистом Сафроновым

Президент России Владимир Путин в ходе ежегодной большой пресс-конференции высказал свое мнение насчет расследования по делу о госизмене, обвиняемым по которому проходит журналист Иван Сафронов.

Глава государства заявил, что обвинения Сафронова в госизмене ни в коем случае не связаны с его журналистской деятельностью.

Он заявил, что может лишь посочувствовать ему, если тот оступился. Однако решение по данному вопросу остается за судом, но вопрос о его помиловании — это уже следующий этап, отметил политик.

Кроме того, российский лидер подчеркнул, что считает предательство самым серьезным грехом.

Напомним, что ФСБ вменяет Сафронову передачу секретных сведений о российском военно-техническом сотрудничестве и «оборонке» одной из спецслужб НАТО.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Путин связал уголовное дело против журналиста Ивана Сафронова с его работой в государственной корпорации «Роскосмос».