Путин заявил, что обвинение Сафронова в госизмене не связано с его журналистской деятельностью

Путин заявил, что обвинение Сафронова в госизмене не связано с его журналистской деятельностью
"Его же осудили не за то, что он работал журналистом, не за журналистскую деятельность профессиональную, а за период его работы в качестве советника в "Роскосмосе", за ту информацию, которую он передавал, насколько я знаю, сотрудникам одной из европейских спецслужб", - сказал Путин. Фото: сайт Президента России

Президент России Владимир Путин связал уголовное дело против журналиста Ивана Сафронова с его работой в государственной корпорации «Роскосмос».

Об этом глава государства заявил в четверг, 10 декабря, на встрече с представителями Совета по правам человека (СПЧ). Путин подчеркнул, что уголовное дело в отношении Сафронова возбудили за передачу информации сотрудникам одной из европейских спецслужб. По предварительной информации, преступной деятельностью журналист занимался, находясь на посту советника «Роскосмос».

В самом «Роскосмосе» заявляют, что инкриминируемые эпизоды не связаны с работой Сафронова в корпорации. Напомним, что ФСБ вменяет Сафронову передачу секретных сведений о российском военно-техническом сотрудничестве и «оборонке» одной из спецслужб НАТО.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Путин прокомментировал возможность широкой амнистии в России.

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