Путин заявил, что обвинение Сафронова в госизмене не связано с его журналистской деятельностью

"Его же осудили не за то, что он работал журналистом, не за журналистскую деятельность профессиональную, а за период его работы в качестве советника в "Роскосмосе", за ту информацию, которую он передавал, насколько я знаю, сотрудникам одной из европейских спецслужб", - сказал Путин. Фото: сайт Президента России