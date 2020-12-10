Путин заявил, что обвинение Сафронова в госизмене не связано с его журналистской деятельностью

Президент России Владимир Путин связал уголовное дело против журналиста Ивана Сафронова с его работой в государственной корпорации «Роскосмос».
Об этом глава государства заявил в четверг, 10 декабря, на встрече с представителями Совета по правам человека (СПЧ). Путин подчеркнул, что уголовное дело в отношении Сафронова возбудили за передачу информации сотрудникам одной из европейских спецслужб. По предварительной информации, преступной деятельностью журналист занимался, находясь на посту советника «Роскосмос».
В самом «Роскосмосе» заявляют, что инкриминируемые эпизоды не связаны с работой Сафронова в корпорации. Напомним, что ФСБ вменяет Сафронову передачу секретных сведений о российском военно-техническом сотрудничестве и «оборонке» одной из спецслужб НАТО.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Путин прокомментировал возможность широкой амнистии в России.