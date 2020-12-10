Путин допустил возможность широкой амнистии в России

Путин допустил возможность широкой амнистии в России
Путин назвал амнистию "актом гуманизма", однако считает, что применять её следует крайне осторожно. Фото: сайт Президента России

В четверг, 10 декабря, в ходе встречи с членами Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Владимир Путин напомнил об амнистии, как «инструменте гуманизации».

Член СПЧ Ева Меркачева внесла предложение по проведению широкой амнистии в стране. Активистка предположила, что отпустить можно несовершеннолетних, беременных женщин, инвалидов и другие категории граждан. Отвечая, глава государства заметил, что негативным примером подобной инициативы является царская Россия, улицы которой наводнило огромное количество бывших заключенных после амнистии — это привело к резкому всплеску преступности.

Однако президент добавил, что «этот инструмент гуманизации не должен быть забыт». Путин подчеркнул, что в таком случае необходимо думать и о том, как другие люди, к примеру, потерпевшие, отнесутся к освобождению своих обидчиков.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что, по мнению российского лидера, следователи не должны вмешиваться в процесс лечения заключенных.

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