Владимир Путин о сливе интимного видео Дзюбы: это хороший урок

Президент РФ Владимир Путин на ежегодной большой пресс-конференции прокомментировал слив хакерами интимного видео нападающего футбольного клуба «Зенит» Артема Дзюбы. По его словам, пусть Дзюба «сам разбирается со своими связями, но влезать в личную жизнь недостойно».

«Для него как для публичного человека это хороший урок, имейте это в виду, — отметил Путин. Есть общие правила, и лучше их придерживаться».

Однако он подчеркнул, что такого рода видео не должно отражаться на профессиональной деятельности спортсмена.

«Вы смотрели это видео? — спросил Путин у корреспондентки «Матч.ТВ». Она ответила, что смотрела, но не до конца. «Вся страна смотрела», — отметила она.

«Я не смотрел», — сказал Путин.

Напомним, ранее в сеть попал ролик, на котором Дзюба самоудовлетворяется. Известно, что телефон футболиста взломали, а затем просили 5 млн долларов. Дзюба отказался платить и теперь наблюдает за последствиями.