Дрозденко отреагировал на хамство чиновника в адрес инвалида после пресс-конференции Путина

Губернатор заявил, что в регионе разберутся в инциденте и выяснят, в чем дело.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко заявил, что направит обращение в адрес руководства территориального отделения Пенсионного фонда после того, как стало известно о неподобающем поведении одного из сотрудников. Об этом заявили в пресс-службе администрации региона.

Вопрос о хамстве чиновника подняли во время пресс-конференции президента России Владимира Путин. Он озвучил жалобу инвалида, проживающего в Ленобласти. Мужчина заявил, что обращался в Пенсионный фонд с вопросом о повышении пенсии, и получил очень грубый ответ.

Дрозденко отметил, что общаться с гражданами нужно всем и всегда вежливо – не только в реальной жизни, но и в социальных сетях.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что президент обещал разобраться с чиновником-хамом из Ленобласти.