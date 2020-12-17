В Петербурге возбудили уголовное дело после конфликта фанатов «Зенита» и «Спартака»

В Петербурге возбудили уголовное дело после конфликта фанатов &#171;Зенита&#187; и &#171;Спартака&#187;
Болельщики стали фигурантами уголовного дела. Фото: pixabay.com

Массовая потасовка произошла в самом начале матча.

В Санкт-Петербурге возбудили уголовное дело о хулиганстве после конфликта между болельщиками «Зенита» и «Спартака». Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по городу и Ленинградской области.

В потасовке приняли участие около 35 фанатов московского клуба и 50 фанатов, поддерживающих «Зенит». Они повздорили на четвертой минуте матча, конфликт быстро локализовали силами сотрудников правоохранительных органов.

Напоминаем, что матч между «Зенитом» и «Спартаком» состоялся в среду, 16 декабря. Он завершился победой «сине-бело-голубых» со счетом 3:1. На игру пришли посмотреть владельцы специальных абонементов.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Мостовой прокомментировал решение Тедеско уйти из «Спартака».

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