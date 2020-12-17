Мостовой прокомментировал решение Тедеско уйти из «Спартака»

Экс-полузащитник сборной России Александр Мостовой прокомментировал решение Доменико Тедеско уйти из «Спартака».

«Спартак» окутан какими-то мистическими явлениями, люди то появляются, то исчезают. Я уже ничему не удивлюсь и предполагать даже ничего не хочу», — передает его слова «Чемпионат.com».

Напомним, 16 декабря «Спартак» проиграл принципиальный матч «Зениту» на выезде в чемпионате России, после чего главный тренер команды Доменико Тедеско заявил, что принял решение о не продлении контракта. Специалист сказал об этом на пресс-конференции после матча с «Зенитом», который завершился со счетом 3:1 в пользу сине-бело-голубых.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что фанаты «Зенита» и «Спартака» устроили драку на матче, который должен был проходить без болельщиков.