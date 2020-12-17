В Петербурге бесплатные лекарства от коронавируса получили 30 тыс. пациентов

Некоторых граждан бесплатно доставляли на компьютерную томографию.

В Санкт-Петербурге бесплатные лекарства от коронавируса получили 30 тысяч зараженных пациентов. Об этом сообщили в пресс-службе Комитета по здравоохранению. Отмечается, что все они проходили амбулаторное лечение от инфекции.

Также 180 человек в сутки нуждались в бесплатной поездке на такси, чтобы сделать компьютерную томографию. Помимо этого в Петербурге можно сделать бесплатную вакцину от коронавируса – в первую очередь это касается педагогов и социальных работников.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Путин высказался о нехватке бесплатных лекарств в регионах. По словам Путина, федеральные власти выделили более 5 млрд рублей на обеспечение бесплатными лекарственными препаратами жителей России, которые лечатся амбулаторно.