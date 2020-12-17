Путин высказался о нехватке бесплатных лекарств в регионах

На ежегодной пресс-конференции президента Владимиру Путину задали вопрос о нехватке бесплатных лекарств в российских регионах.
По словам Путина, федеральные власти выделили более 5 млрд рублей на обеспечение бесплатными лекарственными препаратами жителей России, которые лечатся амбулаторно.
«Почему людям не дают бесплатные лекарственные препараты — непонятно. Обязательно будем с этим разбираться», — заявил президент.
Он отметил, что для получения бесплатных препаратов пациент должен обратиться в поликлинику, где врачи должны поставить ему диагноз, после чего ему будут выданы лекарства.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Путин ответил на вопрос, давал ли команду спецслужбам найти источник коронавируса.