Путин ответил на вопрос, давал ли команду спецслужбам найти источник коронавируса

Путин ответил на вопрос, давал ли команду спецслужбам найти источник коронавируса
Президент Владимир Путин. Фото: скриншот трансляции

Президент России Владимир Путин ответил на вопрос о происхождении коронавируса. По его мнению, нужно не искать виновных, а объединять условия для борьбы с пандемией.

По словам президента, относительно происхождения коронавируса ходит много слухов, однако он не хотел бы ими делиться.

«Задания спецслужбам всякие даются, но это не то место, где мы должны обсуждать, как эти задания исполняются», — заметил президент.

Большая пресс-конференция Владимира Путина проходит в четверг, 17 декабря. Президент отвечает на вопросы из Ново-Огарево. Рядом с ним находятся журналисты из кремлевского пула, журналисты федеральных из иностранных изданий выходят на связь из Москвы. В регионах также организованы центры, из которых журналистов могут задать вопросы.

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