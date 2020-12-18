Шнуров объяснил своей вопрос Путину о «хакерах, которые не помогли Трампу»

Шнуров объяснил своей вопрос Путину о «хакерах, которые не помогли Трампу»
Музыкант Сергей Шнуров. Фото: instagram.com/shnurovs

Музыкант Сергей Шнуров объяснил, почему задал президенту РФ Владимиру Путину вопрос о «хакерах, которые не помогли Трампу» на пресс-конференции.

В эфире телеканала RTVi на сказал, что вопрос можно назвать «наболевшим».

«Вопрос я задавал исходя из того, что у нас половина телеканала находится в Америке. Отношения между США и Россией напряженные, острые и волнуют всех. <…> Я пытался в коротких фразах уместить очень много смыслов. На мой взгляд, у меня получилось», — сказал Шнуров.

На пресс-конференции президента Шнуров спросил Путина, почему российские хакеры не помогли Дональду Трампу на выборах президента США.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что президент РФ Владимир Путин в ходе ежегодной большой пресс-конференции ответил на вопрос музыканта, генерального продюсера RTVI Сергея Шнурова, как не использовать в повседневной жизни матные слова. Он посоветовал музыканту при падении, например, батареи на ногу использовать слово «редиска», а также поблагодарил за то, что тот при постановке вопроса не матерился.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
владимир путин дональд трамп сергей шнуров


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В центре Петербурга появилась гигантская горка с ватрушками
Убирать дороги Петербурга выехали машины с реагентами
Ученые назвали главный научный прорыв 2020 года
Шнуров объяснил своей вопрос Путину о «хакерах, которые не помогли Трампу»
Ученые назвали средство, которое спасёт от коронавируса
В Пулково в пятницу нет отмененных и задержанных рейсов
В Милане зафиксировали самое сильное землетрясение за последние 500 лет
Певица Лана Дель Рей выходит замуж за малоизвестного музыканта с сайта знакомств