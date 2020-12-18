Шнуров объяснил своей вопрос Путину о «хакерах, которые не помогли Трампу»

Музыкант Сергей Шнуров объяснил, почему задал президенту РФ Владимиру Путину вопрос о «хакерах, которые не помогли Трампу» на пресс-конференции.

В эфире телеканала RTVi на сказал, что вопрос можно назвать «наболевшим».

«Вопрос я задавал исходя из того, что у нас половина телеканала находится в Америке. Отношения между США и Россией напряженные, острые и волнуют всех. <…> Я пытался в коротких фразах уместить очень много смыслов. На мой взгляд, у меня получилось», — сказал Шнуров.

На пресс-конференции президента Шнуров спросил Путина, почему российские хакеры не помогли Дональду Трампу на выборах президента США.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что президент РФ Владимир Путин в ходе ежегодной большой пресс-конференции ответил на вопрос музыканта, генерального продюсера RTVI Сергея Шнурова, как не использовать в повседневной жизни матные слова. Он посоветовал музыканту при падении, например, батареи на ногу использовать слово «редиска», а также поблагодарил за то, что тот при постановке вопроса не матерился.