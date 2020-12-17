Путин — Шнурову: при падении батареи на ногу говорите «редиска»

Путин &#8212; Шнурову: при падении батареи на ногу говорите &#171;редиска&#187;
Пресс-конференция Владимира Путина. Фото: скриншот трансляции

Президент РФ Владимир Путин в ходе ежегодной большой пресс-конференции ответил на вопрос музыканта, генерального продюсера RTVI Сергея Шнурова, как не использовать в повседневной жизни матные слова.

«Русский язык доходчивый и богатый», — отметил Владимир Путин. Он посоветовал музыканту при падении, например, батареи на ногу использовать слово «редиска», а также поблагодарил за то, что тот при постановке вопроса не матерился.

Пресс-конференция началась в 12:00. В этом году из-за пандемии коронавируса она проходит в новом формате. Путин отвечает на все вопросы по видеосвязи из своего кабинета. Региональные журналисты выходят в эфир по видеосвязи. Журналисты федеральных и иностранных изданий находятся в Центре международной торговли в Москве.

Пресс-конференция проходит с элементами «Прямой линии». Вопросы были собраны через сайт пресс-конференции и специальное мобильное приложение.

Смотреть прямую трансляцию можно на «Первом канале», а также телеканалах «Россия 1» и «Россия 24». Время под эфир отвели радиостанции «Радио России», «Маяк» и «Вести FM». Трансляцию также можно увидеть в бесплатном приложении «Москва – Путину».

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
владимир путин ежегодная пресс-конференция сергей шнуров


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
«Путин обещал, у него и спрашивайте»: президент обещал разобраться с ...
В Петербурге с начала декабря ликвидировали около 50 торговых точек
Макрон получил положительный результат теста на коронавирус
Все школы России получат доступ к высокоскоростному интернету в 2021 году
Путин ответил на вопрос, кто отравил Навального и почему не возбуждено дело
Владимир Путин: российские хакеры не помогали избираться Трампу
Путин сообщил, кто стоит за «утками» про русских хакеров
Путин — Шнурову: при падении батареи на ногу говорите «редиска»