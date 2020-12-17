Путин — Шнурову: при падении батареи на ногу говорите «редиска»

Президент РФ Владимир Путин в ходе ежегодной большой пресс-конференции ответил на вопрос музыканта, генерального продюсера RTVI Сергея Шнурова, как не использовать в повседневной жизни матные слова.

«Русский язык доходчивый и богатый», — отметил Владимир Путин. Он посоветовал музыканту при падении, например, батареи на ногу использовать слово «редиска», а также поблагодарил за то, что тот при постановке вопроса не матерился.

Пресс-конференция началась в 12:00. В этом году из-за пандемии коронавируса она проходит в новом формате. Путин отвечает на все вопросы по видеосвязи из своего кабинета. Региональные журналисты выходят в эфир по видеосвязи. Журналисты федеральных и иностранных изданий находятся в Центре международной торговли в Москве.

Пресс-конференция проходит с элементами «Прямой линии». Вопросы были собраны через сайт пресс-конференции и специальное мобильное приложение.

Смотреть прямую трансляцию можно на «Первом канале», а также телеканалах «Россия 1» и «Россия 24». Время под эфир отвели радиостанции «Радио России», «Маяк» и «Вести FM». Трансляцию также можно увидеть в бесплатном приложении «Москва – Путину».