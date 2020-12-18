Убирать дороги Петербурга выехали машины с реагентами

Убирать дороги Петербурга выехали машины с реагентами
Уборочная техника в Петербурге 18 декабря. Фото: ut.kb.gov.spb.ru

В Петербурге началась утренняя уборка. Уборочная техника по распределению противоголедных материалов в усиленном режиме начала уборку городских дорог и улиц.

Утром 18 декабря дороги и тротуары в городе чистят, моют и обрабатывают реагентами. Согласно данным онлайн-карты на сайте комитета по благоустройству города, реагентами территорию Московского и Пушкинского районов, проспект Ветеранов, Софийскую улицу, набережные Малой Невки, Невы и Фонтанки, Сенную площадь, а также улицу Кржижановского, Российский проспект, территорию у Малоохтинского парка, Октябрьскую набережную, улицу Котина и территорию Стрельны.

В работе участвуют погрузчики, мусоровозы, щеточное оборудование, подметательно-уборочные машины, поливомойки и другое оборудование.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петербурге более 30% домов пока не успели подготовить к зиме. Среди предстоящих работ – закупка к осени 25 тысяч тонн реагентов.

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