Утренние пробки в Петербурге достигли трёх баллов

Жители Северной столицы выезжают на работу. Сегодня утром пробки на дорогах города составили три балла.

Один из заторов образовался на участке внешнего кольца КАД, протяженность его составляет три километра. Об этом стало известно в пятницу, 18 декабря. Согласно данным «Яндекс.Карты», к восьми часам утра пробки достигли трех баллов. К 9:00 ситуация на трассах города ухудшится до пяти баллов. На дорожную ситуацию также влияют множественные ограничения движения и ДТП.

Непростая дорожная ситуация сложилась на Московском, Витебском, Невском, Большом Сампсониевском и Индустриальном проспектах, Благодатной, Кубинской и Планерной улицах, набережной Обводного канала и Свердловской.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в субботу движение оказалось практически заблокировано у крупнейших торговых центров Петербурга. Всему виной «черная пятница».