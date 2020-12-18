Ленобласть объявила 31 декабря выходным

Рабочий день для работников бюджетных учреждений Ленобласти перенесен с четверга 31 декабря на субботу, 26 декабря. Об этом сообщили в пятницу, 18 декабря, в пресс-службе регионального правительства.

«Руководителям иных предприятий и организаций рекомендовано также перенести рабочий день своими решениями», — уточнили в администрации Ленобласти.

Ранее в правительстве Ленобласти заявили, что не планируют объявлять 31 декабря выходным днем для сотрудников бюджетных и государственных учреждений.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в России дополнительный выходной 31 декабря могут объявить главы регионов. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков напомнил, что официально канун Нового года считается рабочим днем.