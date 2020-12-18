Подстрекателей нашли в рядах медиков Ленобласти и оборонщиков Петербурга

Вскоре выяснилось, что бывшая уборщица на самом деле-то находится в руководстве первичной ячейки некоего медицинского профсоюза. Фото: комитет по здравоохранению

Вскоре выяснилось, что бывшая уборщица на самом деле-то находится в руководстве первичной ячейки некоего медицинского профсоюза. Фото: комитет по здравоохранению

В Ленинградской области и Санкт-Петербурге произошли две нехорошие истории об информационных атаках, профсоюзах и забастовках.

Как сообщает Online47.ru, первый случай произошел в одной из больниц Ленобласти, где работают около 120 медиков. В эту больницу устроилась на работу уборщица, которая впоследствии окончила курсы и поднялась до младшей медсестры.

И как только санитарка вышла на работу в новом статусе, она бросилась делать снимки всяких неприглядностей. Затем она публиковала их с душераздирающими комментариями. Вскоре выяснилось, что бывшая уборщица на самом деле-то находится в руководстве первичной ячейки некоего медицинского профсоюза, который называется энергичным словом, а на его сайте куча названий «Солидарность» — в разных вариациях.

Остальным медикам не было дела до ее публикаций, особенно после того, как началась пандемия. И тут всплывает причина, почему экс-уборщица так суетилась. Она начала подбивать усталых медиков на «итальянскую забастовку». То есть на работу не приходить, а больным с коронавирусом не помогать.

Итогом истории стали разбирательства с прокуратурой и Следственным комитетом.

Второй случай произошел на одном знаменитом рабочем предприятии в Петербурге, которое славится производством военной техники. И вот как-то утром к рабочим перед самым началом смены подходят молодые парни, чего-то болтают про профсоюз и вручают газету.

Заводчане про профсоюз уже давно знают, но то, что перед проходной газеты начали раздавать, стало для них неожиданностью.

Газету они решили прочитать уже в цехах. Выяснилось, что некие марксисты предлагают им учиться информационным атакам у курьеров. Не обошлось и без призывов к забастовке.

Рабочие, даже на оборонных предприятиях — народ не богатый. А у многих могут быть и кредиты. А значит и поводов для раздражений — не мало.

Медицина. Оборонка. Издание задается вопросом, что будет следующей целью для информационно-психологической атаки.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что сотрудники петербургского «Метростроя» объявили забастовку и не выходят из шахты.