Многострадальный дом на Воронежской сносят, несмотря на решение суда

В Петербурге, на Воронежской улице начался снос исторического здания. Еще в феврале этого года суд запретил сносить объект.

О начале сноса в пятницу, 18 декабря, сообщило Всероссийское общество охраны памятников истории и культуры. Как отмечают градозащитники, техника появилась на участке ночью.

«Cнос дома происходит, несмотря на действие мер предварительной защиты, наложенных судом», – отмечают градозащитники.

Застройщик БФА «Девелопмент» уже около десяти лет пытается построить гостиницу на Воронежской улице. Еще 2012-м году местные жители во время публичных слушаний высказывались против реализации такого проекта. В результате проект утвержден тогда так и не был.

Несмотря на это, застройщик продолжил разрабатывать документацию и даже успел согласовать ее с комитетом по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры.

Изначально проект предполагал сохранение исторического здания, позже начались разговоры о его сносе. В прошлом году застройщик обнародовал проект строительства гостиницы на этой территории.

В феврале этого года скандал вспыхнул с новой силой, когда горожане заметили у дома рабочих, устанавливающих забор. Тогда местные начали высказывать опасения насчет того, что застройщик вот-вот снесет дом без разрешения на строительство и ордера ГАТИ.

В результате в конце февраля Куйбышевский районный суд снос исторического здания на Воронежской улице запретил.

Как отмечают градозащитники исторический район Московско — Ямская слобода – уникальный образец непарадной жилой застройки XIX – начала XX века. Он состоит из доходных домов с фасадами в стилях эклектика, модерн, неорусского стиля. Активисты считают, что проект застройщика не вписывается в район, а стройка отнимет у них большой зеленый квартал. Кроме того, опасаются они, соседние дома пойдут трещинами.