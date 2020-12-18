Четверым фанатам, устроившим драку на матче «Зенита» и «Спартака», запретили ходить на футбол

Нарушители не смогут посещать матчи своих любимых команд в течение от одного до двух лет. Такое решение принял суд за драку во время дерби «Зенит» – «Спартак».

Как сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга, Петроградский суд принял решение запретить четверым болельщикам посещение спортивных мероприятий. Смотреть футбол по телевизору они будут дома от одного до двух лет. Кроме этого, за драку парней приговорили к административному аресту от 2 до 10 суток.

По версии следствия, данные фанаты были задержаны 16 декабря на «Газпром Арене» во время матч «Зенит» – «Спартак». Нарушители приняли участие в массовой потасовке из-за матерных кричалок.

Таким образом, в отношении пятерых подозреваемых прекратили дело их-за отсутствия доказательств. Одному фанату «Спартака» дали двое суток административного ареста и на год запретили ходить на футбол. Другим троим фанатам «Зенита» дали по 7 и 10 суток ареста, а также запретили посещать спортивные события до двух лет.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала о том, как прошла игра «Зенита» и «Спартака» в Петербурге.