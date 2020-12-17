Потасовка на матче без зрителей и информационная атака: игра «Зенит» — «Спартак» прошла с шумом

Потасовка на матче без зрителей и информационная атака: игра «Зенит» &#8212; «Спартак» прошла с шумом
Футболисты "Зенита" Артем Дзюба и Сердар Азмун. Фото: twitter.com/zenit_spb

Матч между «Спартаком» и «Зенитом», который проходил накануне в Петербурге, без шума не обошелся. Все началось с информационной атаки, а закончилось чуть ли не массовой дракой, которая могла произойти на стадионе, где вообще-то зрителей и вовсе не должно было быть.

Игра очередного тура чемпионата России по футболу проходила накануне в среду, 16 декабря, на «Газпром Арене».

Еще за день до игры в Сети начали появляться сообщения о том, что один из лучших полузащитников петербургской команды Вильмар Барриос собирается продолжить карьеру в европейском клубе.

В день игры появились слухи об уходе из клуба генерального директора Александра Медведева. Вскоре обе новости были опровергнуты.

В разговоре с Gazeta.SPb спортивный комментатор Алексей Меньшов предположил, что распространение слухов – часть информационной атаки, которая, по его словам, не могла оказаться эффективной.

Новый сюрприз петербуржцев ждал уже в 20:00, когда началась трансляция матча. Игра должна была проходить без зрителей, но десятки человек на трибунах не смогли скрыться от камер. Каким образом они оказались на стадионе, оставалось загадкой.

Позже в «Зените» заявили, что часть абонементов попала на черный рынок и их раскупили 60 болельщиков «Спартака».

На стадионе, впрочем, оказались и зенитовские болельщики. Так, что на арене, где не должно было быть зрителей, в начале матча успела произойти потасовка фанатов двух команд. После этого поклонников московского клуба переселили в другой сектор.

Теперь «Зениту» предстоит объясняться с Российской Премьер Лигой.

Отметим, что матч 19-го тура завершился со счетом 3:1 в пользу «Зенита».

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
зенит новости СПб потасовка спартак футбол


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Президент ждет падения реальных доходов россиян на 3%
Путин оценил, насколько плохим был 2020 год
Путин пообещал реакцию на все обращения, поступившие во время пресс-конференции
Владимир Путин начал ежегодную пресс-конференцию
Суд отправил в колонию 30 петербуржцев за неуплату алиментов
В Петербурге скончался заслуженный врач страны Владимир Линьков
В Петербурге задержали подозреваемого в организации притонов
Сбербанк и ВТБ планируют заменить до 50% пластиковых карт на цифровые