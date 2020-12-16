Спортивный комментатор Алексей Меньшов: слухи об уходе Медведева и Барриоса могут быть информационной атакой

Слухи о том, что генеральный директор Алексей Медведев и полузащитник Вильмар Барриос уходят из «Зенита» могут быть информационной атакой, направленной на дестабилизацию обстановки в клубе. Впрочем, в эффективности подобных мер можно усомниться.

Такое мнение Gazeta.SPb высказал спортивный комментатор Алексей Меньшов. Слухи о том, что генеральный директор «Зенита» Александр Медведев покинул клуб, появились в среду, 16 декабря. Новости уже опровергли и сам Медведев, и его коллеги.

Днем ранее в СМИ появилась информация о том, что полузащитник Вильмар Барриос может продолжить карьеру в одном из европейских клубов.

Примечательно, что слухи начали распространяться в преддверии матча «Зенита» со «Спартаком», который «Газпром Арена» примет 16 декабря.

«Происходящее не является чем-то новым. Конечно, мы всегда более уважительно относились к сопернику и не позволяли себе использовать принцип «На войне все средства хороши». Слухи похожи на информационную атаку, направленную на дестабилизацию клуба, но не думаю, что она может отразиться на нас серьезно. У Барриоса контракт с «Зенитом», он один из лучших игроков клуба, а Медведев – один из лучших менеджеров», — заключил спортивный комментатор.

Алексей Меньшов также отметил, что различные слухи о «Зените» множатся и на фоне неудачного выступления команды в Лиге чемпионов.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что информацию об уходе генерального директора Медведева опроверг директор по спортивным вопросам департамента по развитию молодежного футбола петербургского «Зенита» Андрей Аршавин.