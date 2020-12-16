Аршавин опроверг слухи об уходе Медведева из «Зенита»

Аршавин опроверг слухи об уходе Медведева из &#171;Зенита&#187;
Андрей Аршавин заявил, что речь шла о другом человеке. Фото:Baltphoto/ Ирина Мотина

Он заявил, что в публикациях СМИ есть как минимум три фактические ошибки.

Директор по спортивным вопросам департамента по развитию молодежного футбола петербургского «Зенита» Андрей Аршавин прокомментировал слухи, согласно которым генеральный директор «сине-бело-голубых» Александр Медведев покидает свой пост. Об этом пишет РИА Новости.

Футболист отметил, что в новости есть сразу три фактические ошибки. Аршавин заявил, что речь шла о другом клубе, другом человеке, который уже уволен. Скорее всего, говорится о бывшем генеральном директоре московского «Спартака» Шамиле Газизове.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что «Зенит» сыграет со «Спартаком» в Петербурге. Матч называют одной из важнейших битв 2020 года.

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