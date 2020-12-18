В Москве локализовали пожар в здании Мосгоргеотреста

Огонь в административном здании на севере Москвы удалось локализовать в 23:31. Само возгорание началось почти в 9 часов вечера. Обошлось без пострадавших.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по городу Москве, из здания на Ленинградском проспекте было выведено 130 человек. Все размещены в автобусах.

Отметим, что огонь распространился на 300 квадратных метров и пожарные его тушили по повышенному уровню сложности. Также поступала информация о том, что одного человека не могли вывести из здания и он оказался окружен огнем. Однако на данный момент никаких сведений о пострадавших не поступало.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что прокуратура заинтересовалась пожаром в Москве на Ленинградском проспекте. Отмечается, «по результатам проверки, при наличии оснований, будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования».