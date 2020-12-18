Прокуратура заинтересовалась пожаром в Москве в здании Мосгоргеотреста

Прокуратура заинтересовалась пожаром в Москве в здании Мосгоргеотреста
Прокуратура проводит проверку. Фото: https://pixabay.com

Прокуратура организовала проверку из-за пожара на Ленинградском проспекте в столице России. Возгорание превысило 300 квадратных метров, а из здания не может выбраться один человек.

О начале проверки сообщили в ТАСС со ссылкой на руководителя пресс-службы столичной прокуратуры Людмилы Нефедовой. Отмечается, «по результатам проверки, при наличии оснований, будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования».

Напомним, что пожар произошел в 20:58 по московскому времени. Позже возгоранию присвоили повышенный уровень сложности, – третий из пяти возможных. В итоге, в ликвидации огня принимают участие 224 человека и 64 единицы техники.

В результате ликвидации удалось спасти 100 человек. При этом один пострадавший находится в здании. Пожарные принимают все меры по его спасению. Он просит о помощи.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что огромная деталь с трала упала на легковушку на КАД.

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