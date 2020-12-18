Огромная деталь упала с трала на легковушку на КАД

В аварии обошлось без пострадавших. Фото: скриншот из "ВКонтакте"

В аварии обошлось без пострадавших. Фото: скриншот из "ВКонтакте"

Жуткое ДТП случилось на Кольцевой дороге в Петербурге. Гигантская железная деталь упала на легковую машину на дороге. Инцидент привел к пробке.

О происшествии сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» во «Вконтакте». Отмечается, что инцидент случился на КАД между развязками с Софийской и народной улицами.

Местные жители называют причиной плохое крепление детали. Именно поэтому она упала с трала и угодила прямо на автомобиль.

В итоге, в пятницу, 18 декабря, на дороге образовалась огромная пробка. На месте происшествия работают спецслужбы для устранения последствий аварии. Информации о пострадавших не поступало.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что «Тойота» полностью сгорела на 5-й Жерновской улице. Спасатели смогли ликвидировать огонь, однако от иномарки практически ничего не осталось.