Россиянам рассказали о признаках прослушки телефонов

Россиянам рассказали о признаках прослушки телефонов
Мошенники могут прослушивать разговоры через вредоносные приложения. Фото: pixabay.com

Смартфоны россиян могут прослушивать мошенники. Основным признаком является сетевая активность приложений. Кроме этого, эксперты выделяют и другие способы. Об этом агентству «Прайм» расскзаал специалист компании «Инфосистемы Джет» Дмитрий Курамин.

Чаще всего злоумышленники используют метод сетевой активности программ. Например, приложение редко запускается или используется, но при этом потребляет большое количество трафика или заряда. Это может говорить о прослушке смартфона.

Кроме этого, записывать разговоры могут и вредоносные пользовательские обновления, а также данные, которые следует шифровать. Для этого эксперт предлагает чаще обновлять антивирусные программы и шифровать свою личную информацию.

«Для защиты от атак на радиопротоколы, используемые телефоном, можно использовать бесплатные программы для мониторинга подключения к базовой станции и выявления поддельных виртуальных базовых станций», – добавил Дмитрий Курамин.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, как мошенники могут украсть деньги через QR-код.

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