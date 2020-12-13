Юрист рассказал, как мошенники могут украсть деньги через QR-код

Злоумышленники могут украсть деньги с помощью QR-кодов, оставленных на различных листовках. Пользователей смартфонов предупреждают о новом виде мошенничества.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на управляющего партнера юридической компании «Позиция права» Егора Редина, что злоумышленники могут воспользоваться информацией других организаций в своих целях.

«Мошенники размещают QR-коды на листовках, информационных стендах либо замещают надлежащие коды организаций, в которых потребитель хочет произвести оплату, на сгенерированные собственные коды, которые перенаправляют денежные средства плательщика на счета злоумышленников», – заявил Егор Редин.

Кроме этого, через QR-коды у пользователя может начаться скачивание вирусных программ. Это позволит мошеннику управлять вашим устройством или просто испортит его работу.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петербурге мошенники за деньги продают организациям бесплатные QR-коды для работы.