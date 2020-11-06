В Петербурге мошенники за деньги продают организациям бесплатные QR-коды для работы

В Смольном предупреждают предпринимателей об участившихся случаях обмана при получении QR-кодов, позволяющих работать в условиях пандемии коронавируса.
Как объясняет пресс-служба петербургского Комитета по промышленной политике, инновациям и торговле, мошенники продают QR-коды, свидетельствующие о соблюдении компанией стандартов санитарной безопасности, тогда как они выдаются ведомством абсолютно бесплатно.
Кроме того, подчеркивают в Смольном, Центр развития и поддержки предпринимателей также оказывает бесплатные бизнес-консультации. Вся официальная информация о деятельности Центра содержится на сайтах crpp.ru, cipit.gov.spb.ru и в социальных сетях организации. Если при получении QR-кода на работу у вас попросили деньги, власти просят сообщить об этом на почту: info@crpp.ru.
Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Северную столицу назвали лучшим городом для гостиничного бизнеса.