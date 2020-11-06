Петербург признали лучшим городом для гостиничного бизнеса

Петербург признали лучшим городом для гостиничного бизнеса
«В 2019 году туристы потратили в Северной столице 376,8 млрд рублей, вклад отрасли в экономику составил 4,4% ВРП», - заявил Беглов. Фото: Baltphoto

В четверг, 5 ноября, в Москве состоялась церемония награждения финалистов 20-й Национальной гостиничной премии.

Северная столица завоевала победу в новой номинации «Лучший город для ведения гостиничного бизнеса с населением более миллиона жителей». Об этом информирует пресс-служба петербургской администрации. Как отмечает глава города, Александр Беглов, эта победа стала признанием гостеприимной и радушной атмосфер, отличающей Петербург.

Губернатор также отметил, что, хотя город бережно сохраняет историческое достояние, архитекторы все же стараются идти в ногу со временем, поэтому сегодня туристы приезжают посмотреть не только на старинные здания, но и на «Лехта-центр», «Газпром Арену» и ЗСД. Беглов подчеркнул, что сфера туризма является драйвером развития петербургской экономики.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что «Первый туристический» трамвайный маршрут за год перевез 13,5 тысяч пассажиров.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
гостиницы гостиничный бизнес новости спб туризм


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
МИД назвал отравление Алексея Навального «спектаклем»
Послание к человеку, Чудо Света, АвтоБлогерШоу: куда сходить в Петербурге в ...
СЗТУ в этом году изъяло в два раза больше нелегальных сигарет, чем в прошлом
Тело сооснователя Skillbox Игоря Коропова нашли в Черном море
Петербург признали лучшим городом для гостиничного бизнеса
Росгвардейцы задержали магазинных воров в Колпино и Красном Селе
На проспекте Непокоренных росгвардейцы задержали мужчину, разыскиваемого ...
Вирусолог: плато по коронавирусу продлится до весны