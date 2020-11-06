Трамвайным маршрутом «Перый туристический» в Петербурге за год воспользовались 13,5 тысяч пассажиров

Современная «Американка» построена Горэлектротрансом в стилистке исторического вагона, но оснащена современным электрооборудованием и системами (например, рядом с каждым сидением есть usb-разъем). Фото: пресс-служба СПб ГУП "Горэлектротранс"

Современная «Американка» построена Горэлектротрансом в стилистке исторического вагона, но оснащена современным электрооборудованием и системами (например, рядом с каждым сидением есть usb-разъем). Фото: пресс-служба СПб ГУП "Горэлектротранс"

Ровно год назад, 6 ноября 2019 года, в Северной столице начал работу трамвайный маршрут «Первый туристический» (Т1), объединяющий около 500 достопримечательностей и шесть мостов. При этом перевозит пассажиров легендарная модель «Американка».

В пресс-службе СПб ГУП «Горэлектротранс» отмечают, что в связи с эпидемиологическими обстоятельствами на маршруте появилось нововведение: прокатиться можно по предварительной записи и приобретя билет через сайт. Главной особенностью такого способа прогулки по историческому центру Петербурга заключается в самом трамвае — пассажиров перевозит реплика вагона ЛМ-33 («Американка»), которые выпускали еще до войны.

На данный момент прокатиться на маршруте Т1 можно три раза в день — в 10, 13 и 16 часов. При этом обязательно использование средств индивидуальной защиты. Трамвай начинает свой путь от Музея городского электрического транспорта.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в связи со вспышкой пандемии COVID-19 Китай закрыл границы для туристов из России.