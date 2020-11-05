Китай закрыл границы для российских туристов

Китай закрыл границы для российских туристов
Китай закрыл границы. Фото: pixabay.com

Посольство Китая в России сообщило о временном закрытии границ для россиян, имеющих действительные визы и вид на жительство.

Как сообщается на сайте посольства, решение о временном приостановлении въезда в КНР россиян принято в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации. В Китай не смогут попасть россияне, у которых есть действующие китайские визы и ВНЖ, предполагающие работу, решение личных вопросов и воссоединение семьи.

«Посольство (консульства) Китая в РФ не будут выдавать «заявления о состоянии здоровья» вышеупомянутым лицам», — говорится в сообщении.

Исключением станут лица с дипломатическими, служебными визами, визами вежливости и визами категории С. Россияне, которым нужно срочно попасть в Китай, нужно подать заявление на получение виз в посольство.

В посольстве добавили, что въезд разрешен обладателям виз, выданным после 3 ноября.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что с 1 ноября Белоруссия закрывает границы для иностранцев.

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