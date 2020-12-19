Оральные контрацептивы могут защитить от рака яичников

Частично эффект сохранялся даже через 15 лет после окончания приема препаратов. Фото: Pixabay

Частично эффект сохранялся даже через 15 лет после окончания приема препаратов. Фото: Pixabay

Оральные контрацептивы способны защитить женский организм от рака яичников и эндометрия. К такому выводу пришли ученые из Швеции.

В ходе исследования они сравнили истории женщин, которые на постоянной основе принимали оральные контрацептивы с группой, которая предохранялась иным образом.

Как сообщили в издании Cancer Research, выяснилось, что риск онкологических заболеваний заметно снизился у первой группы. Эффект частично сохранялся даже спустя 15 лет.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что американские исследователи из Технологического института Джорджии проводили испытания нового способа контрацепции. Речь идет об украшениях.