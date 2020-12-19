В Колпино открыли десятую газовую заправку в Петербурге

В Колпино открылась новая автомобильная газонаполнительная компрессорная станция. Она стала уже десятой в Петербурге.

Заправку построили в рамках инвестпроекта по созданию сети газозаправок. Как сообщили в Смольном, до конца 2023 года планируется запустить 25 таких станций.

По словам губернатора города Александра Беглова, развитие рынка газомоторного топлива, создание необходимой инфраструктуры очень важно для развития города.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Кубинской улице вместо незаконных ангаров появится заправка. К их сносу приступили еще в ноябре.