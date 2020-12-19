В Колпино открыли десятую газовую заправку в Петербурге

В Колпино открыли десятую газовую заправку в Петербурге
Станцию открыли в Колпино. Фото: Администрация Санкт-Петербурга

В Колпино открылась новая автомобильная газонаполнительная компрессорная станция. Она стала уже десятой в Петербурге.

Заправку построили в рамках инвестпроекта по созданию сети газозаправок. Как сообщили в Смольном, до конца 2023 года планируется запустить 25 таких станций.

По словам губернатора города Александра Беглова, развитие рынка газомоторного топлива, создание необходимой инфраструктуры очень важно для развития города.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Кубинской улице вместо незаконных ангаров появится заправка. К их сносу приступили еще в ноябре.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
газовые заправки колпино новости СПб


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Стали известны новые тарифы на воду в Петербурге
Власти Петербурга опровергли слухи об ужесточении мер по COVID
В Колпино открыли десятую газовую заправку в Петербурге
Каменских шокировала поклонников кардинальной сменой имиджа
«Какой стручок»: Муцениеце высмеяла интимное прошлое Айзы
Оральные контрацептивы могут защитить от рака яичников
Спасатели вырезали людей из искореженного авто после ДТП на Луначарского, ...
В Пулково 19 декабря задержали два рейса