На Кубинской улице вместо незаконных ангаров появится заправка 

На Кубинской улице вместо незаконных ангаров появится заправка 
Снос самовольно установленных ангаров. Фото: комитет по контролю за имуществом.

Комитет по контролю за имуществом Санкт-Петербурга приступил к устранению незаконных ангаров площадью 1 350 квадратных метров вблизи дома №7 по Кубинской улице.

Как сообщают в ведомстве, обследование данной территории было проведено еще в середине октября. Тогда удалось установить, что на участке установлено два металлических ангара на бетонных основаниях, которые не имеют соответствующих документов на расположение.

Снос самовольно установленных ангаров. Фото: комитет по контролю за имуществом.
Снос самовольно установленных ангаров. Фото: комитет по контролю за имуществом.

«Видом использования указанной территории является размещение объектов транспорта, однако договорными отношениями с городом данный участок не обременен, оплату фактического использования территории пользователь не осуществлял. Правовых оснований занимать земельный участок, находящийся в собственности города, пользователь не имеет», – говорится в сообщении комитета.

Уточняется, что кроме сноса построек, ведутся работы по привлечению владельца к административной ответственности, а также будут проведены проверки по возмещению с землепользователя средств за проведение работ по устранению ангаров.

Кроме этого, по информации комитета, на участке после сноса планируется размещение заправочной станции.

Снос самовольно установленных ангаров. Фото: комитет по контролю за имуществом.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала о том, что в Петербурге задержан подозреваемый в убийстве мужчины в заброшенном ангаре в Невском районе.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
ангары комитет по контролю за имуществом кубинская улица новости спб


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Подозреваемый в убийстве жены топором задержан во Всеволожске
В Петербурге вынесли приговор дебоширу, устроившему драку в «Пятерочке»
На Кубинской улице вместо незаконных ангаров появится заправка
Ильдар Гилязов назначен исполняющим обязанности главы администрации ...
Беглов вводит новые ограничения в Петербурге. Дальше может быть хуже
В одной из школ Кронштадта родители учеников жалуются на массовое отравление
В Ленобласти мужчина зарубил жену топором в салоне красоты
Эффективность российского препарата «Спутник V» оценивается в 92%