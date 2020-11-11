На Кубинской улице вместо незаконных ангаров появится заправка

Комитет по контролю за имуществом Санкт-Петербурга приступил к устранению незаконных ангаров площадью 1 350 квадратных метров вблизи дома №7 по Кубинской улице.

Как сообщают в ведомстве, обследование данной территории было проведено еще в середине октября. Тогда удалось установить, что на участке установлено два металлических ангара на бетонных основаниях, которые не имеют соответствующих документов на расположение.

«Видом использования указанной территории является размещение объектов транспорта, однако договорными отношениями с городом данный участок не обременен, оплату фактического использования территории пользователь не осуществлял. Правовых оснований занимать земельный участок, находящийся в собственности города, пользователь не имеет», – говорится в сообщении комитета.

Уточняется, что кроме сноса построек, ведутся работы по привлечению владельца к административной ответственности, а также будут проведены проверки по возмещению с землепользователя средств за проведение работ по устранению ангаров.

Кроме этого, по информации комитета, на участке после сноса планируется размещение заправочной станции.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала о том, что в Петербурге задержан подозреваемый в убийстве мужчины в заброшенном ангаре в Невском районе.