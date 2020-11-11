В Петербурге задержан подозреваемый в убийстве мужчины в заброшенном ангаре

В Петербурге задержан подозреваемый в убийстве мужчины в заброшенном ангаре
Задержан подозреваемый в убийстве. Фото: pixabay.com

Правоохранительные органы задержали мужчину 1991 года рождения, который подозревается в убийстве в заброшенном ангаре в Невском районе.

Как сообщает Главное следственное управление следственного комитета по Санкт-Петербургу, подозреваемому предъявлено обвинение в совершении особо тяжкого преступления. На данный момент решается вопрос об избрании меры пресечения.

Напомним, ранее Gazeta.SPb.ru сообщала о том, что 8 ноября в Невском районе 36-летний таксист обнаружил труп в заброшенном ангаре. По словам очевидца, на теле мужчины были заметны многочисленные травмы.

По версии следствия, обвиняемый 8 ноября в состоянии алкогольного опьянения, находясь в ангаре в доме №66 станции Нева, на почве личных неприязненных отношений избил своего знакомого. От полученных травм мужчина скончался на месте. Известно, что погибшему было около 50 лет.

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