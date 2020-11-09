Труп избитого мужчины нашли в заброшенном ангаре в Петербурге

В Невском районе Петербурга было найдено тело неизвестного мужчины. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят проверку.

Об этом сообщили в городском управлении МВД России. Сообщение о трупе поступило в полицию утром в воскресенье, 8 ноября. Страшную находку совершил 36-летний таксист.

Все произошло в заброшенном ангаре на улице Станция Нева в Невском районе. По словам водителя такси, на теле мужчины были заметны многочисленные травмы. Известно, что погибшему около 50 лет на вид.

Причину смерти и личность погибшего установят в морге, куда направили тело. По факту обнаружения трупа полиция проводит проверку. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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