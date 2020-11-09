Труп избитого мужчины нашли в заброшенном ангаре в Петербурге

Труп избитого мужчины нашли в заброшенном ангаре в Петербурге
Труп обнаружили в ангаре. Фото: pixabay

В Невском районе Петербурга было найдено тело неизвестного мужчины. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят проверку.

Об этом сообщили в городском управлении МВД России. Сообщение о трупе поступило в полицию утром в воскресенье, 8 ноября. Страшную находку совершил 36-летний таксист.

Все произошло в заброшенном ангаре на улице Станция Нева в Невском районе. По словам водителя такси, на теле мужчины были заметны многочисленные травмы. Известно, что погибшему около 50 лет на вид.

Причину смерти и личность погибшего установят в морге, куда направили тело. По факту обнаружения трупа полиция проводит проверку. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что петербургский школьник объяснил, почему захотел убить своих родственников.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
ангар криминал невский район новости спб труп


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Обследование на COVID-19 за сутки прошли 25,6 тыс. петербуржцев
На Каменноостровском проспекте горит заброшенное здание
Страсти улицы Рубинштейна: бары работают ночью, а платная парковка вызывает ...
В Воронеже солдат-срочник застрелил троих сослуживцев и забаррикадировался
Житель Ленобласти нашел труп в лесу у деревни Жихарево
В Петербург едет руководство Минздрава из-за COVID-19, пока город собирает ...
Заболевшая COVID-19 женщина сбежала от медиков по дороге в госпиталь ...
Ложный вызов заставил полицейских искать тротил в квартире на Будапештской