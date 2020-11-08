Петербургский школьник объяснил, почему захотел убить своих родственников

Ему не нравилось то, что его постоянно ограничивали.

В Санкт-Петербурге 15-летний парень обвиняется в покушении на убийство сразу нескольких родственников. Подростка уже доставили в отдел, где он рассказал, что стало причиной инцидента. Об этом сообщает 78.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Подозреваемый заявил, что он постоянно ругался с отцом из-за плохих оценок в школе, а мама его слишком сильно опекала. Так, подростку запрещали посещать секции и ходить гулять. Последней каплей стал случай, произошедший 20 октября. Парень хотел проводить до дома девушку после концерта, но ему запретили так делать. Подросток все равно сделал по-своему, за что был наказан. С тех пор он планировал месть семье.

Известно, что подозреваемый хотел взять деньги, автомобиль и уехать в Ленинградскую область. Подросток раскаивается в содеянном и готов понести наказание.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге подростка обвиняют в покушении на убийство отца, матери и сестры.