Резал и стрелял: в Петербурге подростка обвиняют в покушении на убийство отца, матери и сестры

Резал и стрелял: в Петербурге подростка обвиняют в покушении на убийство отца, матери и сестры
Подростка задержали. Фото: Baltphoto

В отношении несовершеннолетнего возбудили уголовное дело.

В Санкт-Петербурге возбудили уголовное дело в отношении несовершеннолетнего 2005 года рождения, которого подозревают в покушении на убийство двух и более лиц. Об этом сообщили на сайте СК РФ по городу.

Все случилось в одном из домов на Лужской улице в ночь на 8 ноября. По предварительным данным, подросток, вооружившись ножом, сначала напал на свою малолетнюю родственницу. Он нанес девочке несколько ударов – в область шеи, живота и правого плеча. Затем он взялся за пистолет и попытался убить собственного отца и мать. Мужчине удалось его остановить и больше никто не пострадал.

На место прибыли полицейские и медики, которые госпитализировали ребенка. Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства инцидента.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что жителя города Пикалево отправили за решетку на 18,5 лет за поджог и убийство бабушки.

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