Жителя города Пикалево отправили за решетку на 18,5 лет за поджог и убийство бабушки

В пятницу, 6 ноября, 24-летнему жителю города Пикалево в Бокситогорском районе Ленобласти вынесли приговор по факту совершения поджога и нескольких убийств.

По данным следствия, 8 марта прошлого года в одном из домов в Пикалево случился пожар. После тушения в загоревшейся квартире обнаружили труп 66-летней женщины с ранениями в области грудной клетки и живота. Правоохранители выяснили, что к убийству причастен внук погибшей.

Оказалось, что в ночь на 8 марта молодой человек вернулся домой пьяным и в ходе ссоры с бабушкой несколько раз ударил её ножом. Отметим, что мужчина не имел постоянного места работы и воспитывался пенсионеркой — между ними регулярно возникали конфликты из-за нехватки средств. После совершения преступления он поджег квартиру и скрылся.

В ходе расследования было установлено, что преступник причастен к аналогичному эпизоду, произошедшему в июле 2018 года в деревне Фалилеево. Молодой человек убил двоих граждан и также инициировал пожар. Суд отправил убийцу в колонию строгого режима на 18,5 лет.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Китае мужчина заживо похоронил свою пожилую мать.