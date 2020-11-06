В китайской провинции мужчина заживо похоронил свою мать — женщина выжила

Суд китайской провинции Шэньси приговорил 58-летнего местного жителя, пытавшегося заживо похоронить собственную мать, к 12-летнему заключению.

Оказалось, что мужчина погрузил 79-летнюю женщину на ручную тележку, отвез к заброшенной могиле и заживо похоронил там. Исчезновение родственницы спустя три дня обнаружила супруга злоумышленника и обратилась в правоохранительные органы. По данным издания China Daily, женщина провела погребенной 70 около часов, когда её нашли, она все еще была жива.

Пострадавшую немедленно госпитализировали и оказали всю необходимую помощь. Отмечается, что женщина переживала за сына, поскольку его могут осудить. В сентябре она, к сожалению, скончалась. Когда произошел чудовищный инцидент и что стало причиной смерти пожилой китаянки, неизвестно, однако её сына признали виновным в умышленном убийстве и приговорили к 12 годам лишения свободы.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что при обрушении железнодорожного моста в Китае погибли семь человек.