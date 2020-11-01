В Китае обрушился железнодорожный мост: семь человек погибли

В Китае при обрушении моста погибли семь человек. Фото: pixabay

В Китае при обрушении моста погибли семь человек. Фото: pixabay

На северо-востоке Китае произошло обрушение железнодорожного моста. По меньшей мере семь человек не выжили.

Об этом стало известно в воскресенье, 1 ноября. Как сообщает местное издание Global Times, катастрофа произошла в китайском городе Тяньцзинь. На данный момент известно о семи погибших, Также пять человек получили различные травмы, их госпитализировали.

Известно, что обрушившийся железнодорожный мост был на реконструкции. Местные правоохранители уже задержали причастных сотрудников подрядной организации, которая выполняла работы на мосту.

Китайские власти направили на место происшествия группу для проведения расследования.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что жертвой взрыва в Мытищах стал один человек. Очевидцы пишут в соцсетях, что ранены трое человек, двое находятся под завалами.