Стали известны новые тарифы на воду в Петербурге

С 2021 года один кубометр воды и водоотведения обойдется в 33,12 рублей. Фото: Baltphoto/ Ирина Мотина

С 2021 года один кубометр воды и водоотведения обойдется в 33,12 рублей. Фото: Baltphoto/ Ирина Мотина

В Петербурге установили тарифы на водоснабжение и водоотведение для ГУП «Водоканал Санкт‑Петербурга».

В городе продолжается работа по исключению неэффективных затрат предприятия, что позволило установить тарифы с 1 июля 2021 года с рекордным темпом роста — 1,8% для населения и 1,5% — для других групп потребителей.

Как сообщила пресс-служба комитета по тарифам, с 2021 года один кубометр воды и водоотведения обойдется горожанам в 33,12 рублей. Для других потребителей стоимость водоснабжения составит 37,19 руб./куб.м, а водоотведения — 43,58 руб./куб.м.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге цены на коммунальные услуги в 2021 году поднимутся в среднем на 3,3% по сравнению с декабрем прошлого года.