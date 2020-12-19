В Кировске 12 спасателей три часа тушили нежилое здание

В Кировском районе Ленобласти спасатели тушили нежилое здание. С огнем боролись 12 сотрудников.

Возгорание случилось в субботу, 19 декабря, на улице Победы в Кировске. Сигнал о ЧП поступил дежурному части в 4:39. Огнеборцы оперативно выехали к месту происшествия на трех спецмашинах.

Как сообщили в Главном управлении МЧС РФ по области, нежилое здание горело на общей площади 300 квадратных метров.

На ликвидацию пожара сотрудникам ведомства потребовалось примерно три часа. К 7:36 огонь был полностью потушен.

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