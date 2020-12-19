В Гатчине под утро вспыхнула хозпостройка

В Гатчинском районе Ленобласти загорелась частная хозяйственная постройка.

Возгорание случилось в субботу, 19 декабря, на Красносельском шоссе в Гатчине. Сообщение о пожаре поступило спасателям в 7:23. На место происшествия направились восемь сотрудников части на двух спецмашинах.

Как сообщили в ГУ МЧС РФ по области, хозпостройка горела на общей площади 32 квадратных метра.

На тушение огня сотрудникам ведомства потребовалось чуть более 40 минут. Его потушили в 8:07.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Кировске 12 спасателей три часа тушили нежилое здание. Постройка горела на общей площади 300 квадратных метров.