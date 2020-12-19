Спасатели тушат квартиру на Бухарестской улице

От дома исходит густой дым. Фото: скриншот из "ВКонтакте"

От дома исходит густой дым. Фото: скриншот из "ВКонтакте"

Во Фрунзенском районе Петербурга загорелась квартира. Очевидцы показали фотографии с места происшествия.

Возгорание случилось сегодня утром, 19 декабря, в доме №66 на Бухарестской улице. Кадры с места пожара опубликовали сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» соцсети «ВКонтакте».

По словам пользователей, огонь вспыхнул в квартире на первом этаже дома. На опубликованных кадрах заметен дым. На место происшествия прибыли сотрудники МЧС.

Информация о возможных пострадавших не поступала.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Гатчине под утро вспыхнула хозпостройка. Площадь пожара составила 32 «квадрата».